«Я так себя чувствую»: Ксения Бородина объяснила, почему устроила «стриптиз» в платье с грудью наружу

Телеведущая не видит в этом эпизоде ничего плохого. По ее признанию, она так сейчас себя чувствует.

Телеведущая Ксения Бородина прославилась не хуже своей экс-коллеги Ольги Бузовой, когда засветила спорное декольте на тусовке. Ведущая «Дома-2» появилась на алтайской вечеринке у подруги в мини-наряде с настолько откровенным вырезом, что ее внушительная грудь едва не выпадывала наружу. Девушка даже не постеснялась разместить у себя в микроблоге спорный эпизод, на котором отчетливо видно ту часть бюста, что обычно скрыта даже в чересчур открытых платьях.

На Бородину обрушился хейт. Девушку обсудили не только в пабликах, но и отправляли ей гневные сообщения со словами проклятия. И теледива не выдержала.

«Теперь буду прикрываться лишний раз, чтобы не сказали, что я как стриптизерша в своих stories. Вчера было очень красивое платье, спасибо огромное девочкам из ателье, которые мне его сделали. И я считаю, что если все красиво и достойно, то почему бы и нет. Не знаю, только сварливые тетки в этом увидели порнуху», — высказалась теледива.

Бородина записала откровенное объяснение, почему решила «устроить стриптиз», и попросила не давать советы и не указывать ей, как нужно жить и одеваться.

«Я вам не указываю, что вам делать, и поэтому в следующий раз, я вас прошу, не указывайте мне. Я всегда к своему телу относилась очень достойно. Да, был момент, когда я не одевала откровенные наряды. И сейчас я это делаю, потому что я так себя чувствую, понимаете?», — объяснила теледива.

Телеведущая подчеркнула несколько раз, что не ищет себе нового бойфренда с помощью откровенных нарядов. Она совсем недавно развелась, поэтому наслаждается свободой и одевается как хочет.

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