«Он не может оправиться после инсульта»: Волочкова — о состоянии парализованного отца

Как отметила балерина, ее папа уже 12 лет прикован к инвалидному креслу.

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала о текущем состоянии своего отца.

«Мой папа сейчас чувствует себя, если можно так сказать, хорошо. Он не может оправиться после инсульта. У него 12 лет назад случилась эта беда. Он так и не смог снова начать говорить. Парализованный человек в инвалидном кресле». Анастасия Волочкова

Как отметила танцовщица, когда случился инсульт, то она помещала родителя в самые дорогие больницы. «Уходило где-то 250 тысяч рублей в месяц. Папу вытягивали. Я сделала ремонт у него в квартире, перепланировку. Квартира превратилась в конфетку. Сиделки были у него постоянно. На лекарства сейчас по-разному уходит. Затратная часть порядочная. Главное, что папа жив. К нему приходят гости, друзья-спортсмены. Они его не забывают. Всегда с ним. В день рождения, первого августа, очень много его друзей приехало», — заметила Анастасия Волочкова.

Юрий Волочков — чемпион СССР в мужском парном разряде по настольному теннису 1983 года. Тренер по легкой атлетике в спортшколе.

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