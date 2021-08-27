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«Съездили в отпуск, там наела килограммы»: Наташа Королева высказалась о своем весе и похудении

Певица честно назвала цифру, которую сейчас видит на своих весах.

«Съездили в отпуск, там наела килограммы»: Наташа Королева высказалась о своем весе и похудении
Наташа Королева. Фото: Global Look Press

48-летняя звезда эстрады Наташа Королева минувшим летом заметно поправилась. Поклонники заметили еще во время ее отдыха в Турции, что певица обзавелась лишними сантиметрами, хоть сама артистка это всячески скрывала. На снимках в своем Instagram звезда выглядела по-прежнему, а вот у подруги предстала с неспортивным животиком и располневшими бедрами.

Наташа Королева (справа) с подругами. Фото: instagram.com/idadostman/
Наташа Королева (справа) с подругами. Фото: instagram.com/idadostman/

В интервью на проекте «Загугли звезду» Наташа Королева подтвердила: «Недавно съездили в отпуск в Турцию, и я там наела килограммы». Но тут же заметила – это для нее нормально, поскольку периодически она то худеет, то набирает. И в этот раз с лишним балластом быстро распрощалась, хоть специальных диет не придерживается.

Назвала артистка и свой реальный вес. Как она уверяет, цифра на приборе далека от идеала:

«Мне бы, наверное, хотелось быть килограммов 58. Это, по-моему, идеальный вес. Но у меня не получается. Я вешу 60 и 60 с копейками», — призналась певица.

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