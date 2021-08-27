«Помню его лицо»: экс-участницу «Тату» Лену Катину изнасиловали в 11 лет

Популярность Лена Катина получила в начале 2000-х, когда в дуэте с Юлей Волковой вышла на сцену. В те времена группа «Тату» была одной из самых популярных, их хиты звучали буквально из каждого окна. С тех пор многое изменилось, дуэт распался, девушки устроили личную жизнь. Теперь же Лена решилась на откровения. В программе «Секрет на миллион», которая выйдет в эфир 28 августа, она призналась о пережитом насилии. В то время Катиной было всего 11 лет.

«До сих пор помню его лицо. Было так мерзко… Это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, потому что это проработано с психологом. Я очень долго работала. Готова об этом говорить, чтобы помочь другим подросткам с этим справиться», — сказала Лена Катина.

Отметим, что артистка не называет имя обидчика и не говорит, понес ли он заслуженное наказание.

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