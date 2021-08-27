Философские беседы на кухне: Лиза Галкина поразмышляла с папой о жизни

Телеведущий предложил дочке сложную тему для разговора, но девочка легко с ней справилась.

Двойняшкам Гарри и Лизе Галкиным в этом году исполнится уже по 8 лет. Дети Пугачевой и Галкина уже учатся в школе и пойдут во второй класс. Но развиты ребята не по годам – помимо разнообразных занятий, братик и сестра каждый день учатся у своих знаменитых родителей: пению, музыке, взглядам на жизнь и рефлексии.

В фан-группе Лизы Галкиной появилось видео, которое снял Максим Галкин на кухне. Он с дочкой во время перекуса решил поразмышлять о жизни. И сам предложил ей: «Давай поговорим на философские темы».

— Как это?, — не поняла дочка. — Ну, там, что главное в жизни, — объяснил папа.

И в то же время Лиза начала загибать пальчики на руке, перечисляя: «Мама, папа, няни, Оксана… И вообще вся семья! Главное – наши папа с мамой самые лучшие».

Галкин даже опешил от столь широкой философской мысли дочки и поспешил заметить: «Это же не то, что я тебя заставил так говорить, правильно? Сама, от души?». И девочка подтвердила, что это ее личные размышления.

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