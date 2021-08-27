«Счастливый я человек»: сменившая имидж Юлия Проскурякова в черном мини-платье показала декольте без пуш-ап

Жена известного композитора и исполнителя Игоря Николаева Юлия Проскурякова в середине августа отметила свой 39-й день рождения. Но поздравления и подарки артистке продолжают поступать до сих пор. Об этом жена звезды рассказала в своем микроблоге, поделившись яркими снимками.

Оказалось, что ее на ужин в ресторан пригласила подруга, чтобы отметить прошедший день рождения.

«Счастливый я человек! Мои друзья до сих пор меня с днем рождения поздравляют», — похвасталась красотка.

На кадрах Проскурякова, которая не так давно сменила имидж и отказалась от пышных длинных локонов в пользу каре, позирует в маленьком черном платье с воланами и декольте без пуш-ап. Ярким акцентом в образе без излишеств стали красные лодочки. Завершил наряд чокер на шее.

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