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«Пока злыдни пытаются портить жизнь»: нового мужа Макеевой заблокировали в Сети

Роман Мальков лишился своей страницы в Instagram.

«Пока злыдни пытаются портить жизнь»: нового мужа Макеевой заблокировали в Сети
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

Новый муж Анастасии Макеевой  — Роман Мальков лишился страницы в Instagram. В последнее время он активно публиковал переписку с бывшей женой в личном микроблоге, а также записывал видеоролики с просьбой показать детей. При этом за жизнью бизнесмена-строителя следили более десяти тысяч подписчиков.

«Пока злыдни, при этом даже известно какие, не жалея своего времени, денег, с пеной у рта пытаются портить жизнь, но пока что, только портят воздух вокруг себя, а мы живем дальше, дышим и развиваемся», — написал Мальков на своей новой странице.

Его поддержал сын Андрей, который весной переехал жить в Москву к отцу и мачехе, и любящая жена.

«Любимый, не переживай, это повод начать все с чистого листа», — оставила комментарий Макеева.

Напомним, звезда театра вышла замуж за бизнесмена в мае этого года.

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