«Как у Кабаевой»: звезда Comedy Club Марина Кравец предстала в длинном гипюровом платье Х-силуэта

Певица и актриса позировала на фоне нескольких телевизоров и вспомнила строчки из фильма «Москва слезам не верит».

37-летняя Марина Кравец давно прославилась благодаря шоу Comedy Club на ТНТ, где является единственной постоянной участницей-женщиной в составе. Порцию популярности брюнетке принесло шоу «Маска» на НТВ нынешней весной, где девушка скрывалась в костюме Солнца и влюбила многомиллионную телеаудиторию в свой вокал.

На новом снимке, который опубликовала Марина Кравец в микроблоге, девушка поразмышляла о телевидении. Красотка позировала на фоне стены с телеэкранами и процитировала строчки из фильма «Москва слезам не верит»:

«Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение» (с) из к/ф «Москва слезам не верит», 1979. Подождем… », — подписала снимок красотка.

На фото Кравец предстала в белом гипюровом платье Х-силуэта. И кто-то наблюдательный в комментариях заметил, что где-то такой наряд уже видел.

«Какое красивое платье», «Как у Кабаевой», «У Вас замечательный вкус, Марина! И шикарная фигурка!», «Платье шикарное, очень подчеркивает красоту Марины», «Платье прекрасно», «Марина, где купили платье?», «Какая красивая куколка»

Справедливости ради заметим, что прославленная гимнастка Алина Кабаева действительно предстала перед телезрителями в подобном гипюровом платье. Но кружево все-таки несколько отличается, да и цвет не такой.

К слову, за микроблогом Марины Кравец следит более 2,5 млн фолловеров. Там девушка рассказывает в основном о работе, лишь изредка делясь кадрами из личной жизни. Она совмещает материнство и творчество, ее единственной дочке Веронике чуть больше года.

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