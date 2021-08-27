«До старости щеночек»: Наташа Королева высказалась о своем невысоком росте

Популярная в 90-е годы певица Наташа Королева до сих пор продолжает оставаться востребованной и интересной публике. Ей 48 лет, но фанаты замечают, что выглядит она значительно моложе своего возраста. А звезда признается – сама себя она ощущает на 25.

От природы знаменитость невысокая, ее рост – 160 см. Но это не стало для нее комплексом или преградой на пути к мечте. В авторском проекте «Загугли звезду», новый выпуск которого уже появился на YouTube-канале сайта Teleprogramma.pro, певица рассказала, что любит свой рост.

«Как гласит народная поговорка: «Маленькая женщина до старости щеночек». А щеночек вызывает ассоциации с чем-то юным, молодым, трогательным», — высказалась артистка.

К слову, рост Игоря Николаева, с которым она была в отношениях на заре своей карьеры, составляет 172 см. А нынешний муж-атлет Сергей Глушко и вовсе 186 см. Так что невысокий рост и на личную жизнь тоже не влияет, доказала артистка.

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