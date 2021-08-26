«У Ани новая любовь!»: на трогательном видео двухлетняя дочурка Сергея Лазарева фанатеет от Филиппа Киркорова

Фестиваль «Новая волна» в Сочи завершился, но череда трансляций с мероприятия на ТВ еще продолжается. И певец Сергей Лазарев решил посмотреть концерт в эфире вместе со своей двухлетней дочуркой Аней. Звездная наследница лично побывала на фестивале, прошлась по красной дорожке и познакомилась со многими участниками. И оказалось, что теперь ее маленькое фанатское сердечко несвободно.

«Ну, чтобы вы понимали, после открытия «Новой волны» у Ани новая любовь», — сообщил звездный отец.

Оказалось, Аня Лазарева стала поклонницей Филиппа Киркорова. Отец показал, как малышка с пристальным вниманием уставилась в телевизор, где показывали выступление поп-короля. «Аня спрашивала меня каждый день: «Мой сегодня будет?», — рассказал звездный отец. Едва выговаривая имя своего нового кумира, девочка показала в него крошечным пальчиком и продолжила смотреть.

Это трогательное видео не осталось незамеченным у виновника сей сцены – Филипп Киркоров репостнул его у себя на странице, пока был с гастролями на Алтае.

Смотрите также