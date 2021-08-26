«Тренд будет еще долго»: Пегова предстала на ТВ в стиле Christian Dior с последних показов

Актриса появилась на шоу «Dance Революция» в белом платье с пышной юбкой и маскулинных черных ботинках.

Ирина Пегова выдала в Сети бэкстейдж нового сезона шоу «Dance Революция», которое будут показывать на Первом канале. Вместе с тем, во внешнем виде актрисы тоже можно было разглядеть определенные изменения. Звезда «Пищеблока», всегда предпочитающая классические аутфиты, на сей раз появилась в ярком современном луке, построенном на принципе единства и борьбы противоположностей.

Наряд Ирины Пеговой с белым платьем, черным ремешком и грубыми ботинками Teleprogramma.pro попросила прокомментировать стилиста-имиджмейкера Викторию Шабанову.

«На Ирине образ в стиле Christian Dior с последних показов. Единство противоположностей. В нем сочетаются нежное белое платье и брутальные ремень и ботинки, которые гармонично смотрятся на актрисе и безусловно подходят ей. Мягкие черты лица актрисы еще больше подчеркивает романтичное белое платье.

Длина платья отлично подобрана к пропорциям фигуры, не режет силуэт, а наоборот делает его цельным. Черный акцент на талии, визуально удлиняет ноги. Громоздкие ботинки придают красивым ногам Ирины еще большую стройность.

Тренд существует не первый год, но будет с нами еще долго. Сочетание, на первый взгляд, несочетаемых элементов, создает нежно-дерзкий, запоминающийся и интересный образ, который хочется рассматривать. Рекомендую женщинам со схожим типом фигуры брать подобный образ на заметку», — высказалась фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова закончила Школу Шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер».

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