Адель Вейгель из «Холостяка» сделала прическу, как у Алены Шишковой

В одной из последних Stories личного микроблога 21-летней модели Адель Вейгель появилась фотография с новой прической знаменитости. Примечательно, что бывшая претендентка на статус избранницы шоумена Тимати покрасилась в светлый оттенок, как и экс-возлюбленная Тимура Юнусова.

Напомним, бывшая девушка и мать старшего ребенка Тимати — Алена Шишкова — слегка завивает светлые волосы. Пряди Адель Вегель вьются от природы. Яркая девушка долгое время носила свой естественный оттенок темно-русого.

Однако недавно модель решила кардинально сменить имидж. Вейгель покрасила волосы в теплый блонд. В салоне девушке придали прядям не только новый цвет, но и форму. Вместо мелких кудрей, Адель предстала с голливудскими локонами, как у Алены Шишковой.

«Идет?», — поинтересовалась Адель у своих фолловеров.

Напомним, ранее Адель Вейгель призналась, что на проекте «Холостяк» ей удалось обрести настоящих подружек. Помимо победительницы шоу с Тимати Екатериной Сафаровой, модель из Кирова стала общаться с Дарьей Погадаевой.

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