И бюстом потрясла, и стрингами сверкнула: пышнотелая девушка сына Королевой похвасталась отдыхом на море

Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко несколько месяцев встречается с танцовщицей на пилоне Мелиссой, которая приобщила его тоже к этому направлению хореографии. Пара живет вместе в доме знаменитых родителей парня на мансардном этаже. И уже около полугода наследник артистки щеголяет с золотым кольцом на безымянном пальце. Что это значит – точно неизвестно, поскольку на этот счет пара не распространяется.

Судя по всему, положение дел Мелиссу вполне устраивает, видимо, девушка она не очень прихотливая. В личном блоге пышнотелая танцовщица рассказала, что этим летом она впервые побывала на море и показала несколько горячих кадров оттуда.

На видео и фото потенциальная невестка Наташи Королевой предстает во всей красе – демонстрируя пышную грудь, мягко сотрясая ее перед камерой, а также не менее аппетитные ягодицы и бедра, сверкая ими в стрингах. Комплексами юная дева явно не страдает.

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