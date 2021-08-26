«Ухаживает за Васенькой, маме помогает»: Безруков показал фото подросшей дочки Маши

Старшей наследнице 47-летнего артиста в июле исполнилось пять лет.

В 20-х числах июля 47-летний актер Сергей Безруков стал отцом в третий раз. Его жена режиссер Анна Матисон родила мальчика Васю. Также пара воспитывает пятилетнюю дочь Машу и двухлетнего сына Степу.

Как оказалось, старшая наследница артиста, которая еще даже в школу не ходит, вовсю помогает своей родительнице с малышом, которому на днях исполнился месяц. Об этом Сергей Безруков рассказал в личном блоге, опубликовав фото с подросшей дочерью.

«Отдыхаем… Машенька. Ухаживает за Васенькой, очень маме помогает. Всем доброго семейного вечера», — сказал Безруков.

К слову, Анна Матисон успевает не только управляться с тремя детьми. Режиссер высадила огород у себя на даче и балует свежими овощами своего любимого мужа. Сергей Безруков признался, что просто обожает домашние огурцы прямо с грядки.

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