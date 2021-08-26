«Скоро на ТНТ»: Клава Кока подчеркнула бесконечные ножки юбкой балерины

В одной из последних Stories личного микроблога певицы Клавы Коки появилась запись, в которой артистка похвасталась бесконечно длинными ножками в дерзком костюме. Примечательно, что креативный образ Кока представила на съемках первого выпуска «Новых танцев» на ТНТ.

Напомним, весной этого года «Танцы» на ТНТ закрылись. Последним победителем этого шоу стал Алексей Мечетный.

Продюсеры канала закрыли один проект, чтобы открыть другой. Теперь танцевальное шоу называется «Новые танцы». Именно на съемки этой программы отправилась исполнительница Клава Кока.

Отметим, Клава обожает танцы. Артистка набрала в свою команду хореографов и танцоров стиля Vogue. Этот танец особенно нравится Коке.

К слову, Клава предстала на ТНТ в тематической юбке-пачке из черной сетки. К ней артистка добавила туфли на тонкой шпильке. Клава нарядилась в белую водолазку с ремнем-баской. Бывшая девушка блогера Димы Гордея изменила прическу, добавив к своим волосам накладные. Длинная косичка и серебристый чокер завершили образ певицы.

«Скоро на ТНТ», — заинтриговала Кока своих поклонников.

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