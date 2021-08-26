Рудковская показала вблизи, за счет чего ее платье «а-ля золотая рыбка» на «Новой волне» сияло, как бриллиант

Яна Рудковская за неделю работы музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи успела появиться на красной дорожке в четырех разных платьях. Причем один другого краше и богаче. Большинство из них имело шлейф, ассоциируя их с нарядами королевы или принцессы.

Правда эксперт по стилю Никита Карстен в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro заметил, что луки продюсера смотрелись бы более ярко и современно, если бы она привносила в них некоторую долю иронии или брутальности. Например, воздушное платье-бабочку розового цвета примерила с ботфортами на тракторной подошве.

На свой последний выход на красную дорожку «Новой волны» Рудковская примерила платье «а-ля золотая рыбка» с подолом похожим на хвост и рукавами-мантией, напоминающими длинные плавники. Публику поразило сияние этого наряда, которое было видно издалека.

«Ваш выход с каждым днем, все ярче и ярче», «Вот это блеск!», «Просто огонь! Вулкан! Звезда!», «Настоящее чудо, а не платье. Настоящая блестящая звезда!» — восхитились фолловеры Яны в комментариях ее блога.

В Instagram Яна Рудковская позволила своим почитателям рассмотреть свое платье вблизи, показав его на видео в деталях. Благодаря этому ролику стало понятно за счет чего наряд так блестел в свете софитов: платье было все усыпано пайетками, а мантия – стразами.

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