Кристина Асмус в серо-мятных пиджаке и брюках поддержала тренд на оверсайзные костюмы

На личной странице в Instagram бывшая жена артиста Гарика Харламова — Кристина Асмус — опубликовала совместное фото с режиссерами Театра Имени Ермоловой. Перед началом нового театрального сезона актриса встретилась со своими коллегами и поклонниками.

Кристина запечатлелась с Олегом Меньшиковым. Напомним, еще недавно режиссер театра, в котором играет Асмус, заявил о своем уходе с поста директора Театра имени Ермоловой.

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Также с Асмус позировал молодой режиссер Данил Чащин.

«Встретились после перерыва с любимой труппой Театра имени Ермоловой. Рассказали СМИ о планах на новый сезон и сообщили, что откроет его наша премьера! Спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» в постановке режиссера Данила Чащина», — отметила Асмус.

Кристина выбрала для встречи брючный костюм серо-мятного цвета. Под оверсайзный пиджак артистка подобрала белоснежный кроп-топ. А брюки свободного кроя Асмус дополнила кипенно-белыми кроссовками с зелеными полосками.

Отметим, ранее актуальным пиджаком, как у Кристины Асмус, хвастались певица Ани Лорак и исполнительница Альбина Джанабаева.

«Перед нашими спектаклями вы сможете поужинать и попробовать фирменные сеты — «Первый звонок» и «Второй звонок». А к третьему звонку мы будем ждать вас в зале», — добавила Кристина.

Напомним, недавно Кристина Асмус показала свою сестру, которая подменяет актрису во время некоторых кадров на съемках.

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