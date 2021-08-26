Сжала между рук «случайно»: Бузова укрупнила грудь при помощи очевидного инстаприемчика

Ольга Бузова обладает красивой стройной фигурой, длинными ногами и тонкой талией. При этом грудь у звезды довольно миниатюрная. Но, как бы не тыкали ей в глаза хейтеры, артистка не меняет ее естественных форм. Мало того, Ольга гордится своим бюстом и очень редко надевает лифчик.

Недавно она из-за этого попала в довольно неловкую ситуацию, засветив свои формы в большеватом декольте во время танца. Будь в тот момент под платьем бюстгальтер, звезда бы не обнажилась на публику.

Тем не менее, как оказалось, Ольге Бузовой свойственно использовать некоторые инстаприемчики, с которыми знакомы почти все бьюти-блогеры. На очередном видео, где звезда демонстрирует свои формы в коротеньком декольтированном топе и мини-юбке, она «незаметно» сжимает грудь руками, когда наклоняется к камере. Так обычно поступают девушки, которые пытаются выглядеть в Сети пышнее, чем они есть на самом деле.

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