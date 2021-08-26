«Я — шаурма, папа»: Харламов расхохотался, увидев дочку от Асмус в кафе

Кристина Асмус вместе с дочкой Настей от Гарика Харламова и младшей сестрой Кариной отметилась на Шри-Ланке. Актриса прилетела сюда для съемок фильма «Булки», а родственницы сопроводили ее.

Сестра Кристины Карина тоже приняла участие в работе над фильмом в качестве каскадера, поскольку является профессиональной спортсменкой и мастером спорта по гимнастике. Хотя, как рассказала звезда «Текста», это было запланировано. Ожидалось, что родственница просто отдохнет, но в какой-то момент режиссер картины решил включить в сюжет довольно сложный трюковый элемент. И Кристина Асмус без тени сомнения согласилась поработать в кино.

А вот Насте Харламовой удалось в полной мере насладиться отдыхом. Дочь знаменитой актрисы и юмориста много времени проводила на море. Кроме того, она посетила местный центр спасения черепах, блеснув роскошными длинными волосами.

Естественно, что папа Насти сильно соскучился за это время по дочери. В личном блоге комик показал, как он встретился с ней в кафе. Оказалось, что его наследница тоже отличается чувством юмора. Малышка спряталась от отца под большим вязаным пледом, а потом заявила: «Я — шаурма, папа». Гарик не смог сдержать смеха.

«Самая красивая шаурма в моей жизни», — с нежностью подписал видео с дочкой Харламов в своем Instagram.

Смотрите также