Подруга Екатерины Васильевой объяснила, как актриса решилась постричься в монахини

Теперь известная актриса будет жить совсем другой жизнью.

Стало известно, что актриса Екатерина Васильева станет монахиней в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре. Об этом сообщил сын актрисы, настоятель храма Святителя Николая на Трех Горах протоиерей Димитрий Рощин. Подруга Васильевой рассказала, как она решилась на такой шаг.

Когда Васильева ударилась в веру, многие не думали, что это всерьез.

«Ну как… Большинство, конечно, считало, что она ку-ку, все это у нее несерьезно, блажь» — рассказывает Наталья Виноградова, заместитель директора МХАТ им. Чехова сайту mk.ru.

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Но она шла по своему пути: отказывалась от ролей и больших гонораров. Все материальное потеряло для нее смысл. Многие были уверены, что она не справится, а она изменилась на сто процентов.

«Вспомни эту курилку, матерщинницу, могла словом отбрить и обидеть. Но она боролась с этим и победила, стала совершенно другим человеком», — рассуждает Виноградова.

Она уже давно не позволят себя никаких излишеств, придерживается постов. Старается помогать людям, отдает нуждающимся последние деньги. Постриг в монахини не удивил близких актрисы. Они не устают повторять, что она стала другим человеком.

«Последние два года Катя была послушницей в монастыре, у нее там была своя келья. Это в Зосимовой пустыни, не так далеко от Москвы, я сама к ней собиралась съездить», — рассуждает собеседница издания.

Теперь жизнь актрисы переменится.

«На все теперь нужно спрашивать благословления. Монахи мало спят и много молятся. От прошлой жизни не остается и следа, возможно даже имя у бывшей актрисы после пострига будет новое», — заключила Наталья Виноградова.

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