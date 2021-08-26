Проснулась, а уже нет: Наталью Бочкареву обокрали на 200 тысяч рублей

Стало известно, что актриса Наталья Бочкарева обратилась в прокуратору с заявлением о краже. Знаменитость сообщила, что у нее украли дорогие автозапчасти.

Исполнительница роли Даши Букиной в комедийном сериале «Счастливы вместе» за ночь лишилась 200 тысяч рублей.

Несмотря на то, что машина Бочкаревой находилась на парковке, неизвестные совершили кражу. «Мерседес Гелендваген» Натальи стоял возле одного из домов по улице Бочкова в Москве.

Автомобиль был на паркове всего ночь. Проснувшись утром, Бочкарева поспешила к автомобилю и обнаружила, что пропали дорогие автодетали и значок Мерседеса. Тогда актриса обратилась в полицию.

«С заявлением в полицию обратилась 41-летняя актриса Наталья Бочкарева. Женщина сообщила о том, что неизвестные украли с ее автомобиля «Мерседес Гелендваген» ценные запчасти. Неизвестные похитили решетку радиатора с блоком управления камерами и активным радаром дистроника и передний значок Мерседес. Общий ущерб от действий воров составил 200 000 рублей», — сообщил источник в правоохранительных органах КП.

Напомним, не так давно телеведущая Анна Калашникова рассказала, как потеряла в аэропорту багаж стоимостью более трех миллионов рублей, пишет 5-tv.ru.

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