Орбакайте в алом костюме с удлиненным жакетом и прозрачных туфлях появилась на публике

Кристина Орбакайте еще недавно отдыхала в Греции. Несколько недель она провела в компании мужа Михаила Земцова. В это время ее дочка Клавдия была в гостях у бабушки Аллы Пугачевой и играла с двойняшками Лизой и Гарри.

Накануне Орбакайте появилась на «Новой волне» в Сочи. Она позировала на красной дорожке с мужем, а на сцене представила свой новый хит «Я Кристина Орбакайте». Потом певица приехала в Анапу. Там она подготовилась не только к концерту. Артистка посетила местный магазин косметики. Кристина для такого случая выбрала броский монохромный образ.

Она предстала в алом костюме с удлиненным жакетом и поясом в виде сумки, а также брюках клеш. Образ дополнила белая блузка и прозрачные туфли, которые в моде в этом сезоне. Такая обувь этим летом появилась у Яны Рудковской, Ольги Бузовой, Виктории Лопыревой и других звезд.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте. Наряд подчеркнул ее достоинства. Она получила множество комплиментов.

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