Пегова в кукольном платье кипенно-белого цвета показала зрителям «Dance Революции» постройневшую талию

Ирина Пегова показала бэкстейдж шоу Первого канала «Dance Революция». Судя по выложенным в Instagram звезды «Пищеблока» кадрам, она вновь стала ведущей проекта в новом сезоне.

На видео актриса предстает в кукольном белом платье с пышной юбочкой, подчеркнув постройневшую талию черным ремешком, а также блеснув ножками на сцене. В последнее время артистка заметно похудела, приложив к этому немало усилий.

В личном блоге Ирина призналась, что настолько привыкла к ежедневным тренировкам, что теперь просто физически без них не может. Будучи на отдыхе в Сочи и Крыму, она находила тренажерные залы и занималась в них. А гостя у мамы в Выксе, Пегова все время тренировалась на беговой дорожке.

Напомним, премьера шоу «Dance Революция» состоялась в феврале 2020 года. Особенность проекта заключается в технологии 360 градусов, благодаря которой зрители могут рассмотреть каждый танец со всех сторон.

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