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Не смотреть до 18-ти: Бузова выставила наружу голую грудь, глупо повернувшись в танце

Красивое платье оказалось певице явно не по размеру.

Не смотреть до 18-ти: Бузова выставила наружу голую грудь, глупо повернувшись в танце
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Талант Ольги Бузовой стали признавать не только в общероссийском, но и в международном масштабе. Российская певица вошла в состав белорусского конкурса «Х-Фактор», где частенько появляется в очень сексуальных нарядах. На сей раз артистка предстала перед молодыми музыкантами в золотистом платье на тонких бретелях с волнующим декольте. Как оказалось, в этой области наряд оказался ей несколько не по размеру.

Ольга Бузова любит в концертных образах записывать небольшие ролики для своих страничек в социальных сетях, красуясь в них под музыку перед камерой. Не изменила себе звезда и в этот раз. Танцуя перед объективом в мерцающем платье, Бузова неудачно повернулась боком, засветив хорошую часть обнаженной груди.

Экс-звезда «Дома-2», как известно, не очень любит такую деталь женского гардероба, как лифчик. И, сколько бы ее не критиковали за это, упорно продолжает появляться на людях без белья.

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