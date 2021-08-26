«Фото с косяками»: Михеева решила удивить и показать себя в бикини такой, какая есть

Ведущая рубрики «Острый репортаж» шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Алла Михеева в настоящий момент пребывает в Италии. Знаменитая блондинка показала отсюда свою стройную фигуру во все красе. В личном блоге звезда обнародовала вначале фото в белом монокини с прорезями впереди.

Этот купальник имел неоднозначную реакцию у публики. Некоторые фолловеры сочли, что он не слишком выгодно подает ее стройную фигуру, сплющивая грудь, но многим этот образ понравился.

На сей раз Алла Михеева решила порадовать своих подписчиков снимками в желтом бикини. Этот цвет, к слову, Институт цвета Pantone в текущем сезоне наряду с серым признал самым актуальным. Телезвезда заявила, что обнародованный снимок она не обрабатывала в специальных программах и предстала на нем такой, какая есть в жизни.

«Я отдаю дань всем тем, кто умеет фотошопить фотографии. Я не умею. Поэтому ловите фото с косяками. Но я старалась», — написала Алла Михеева в Instagram.

Стоит отметить, что немалое количество почитателей Аллы Михеевой удивились, увидев фото с ней в бикини.

«В одежде ты выглядишь полнее», «Не думала, что ты такая худенькая», «А куда пышный бюст делся?» — написали люди.

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