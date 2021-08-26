«Как думаете, сколько мне тут?»: Настя Ивлеева поделилась своими детскими снимками

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева в Instagram разместила серию своих детских снимков. На кадрах ей примерно десять лет. Она запечатлена в домашних условиях — в квартире, на даче.

«Я. Как думаете, сколько мне тут?» Настя Ивлеева

«Тапочки на втором фото, конечно, огонь. У меня такие же были», «Какое же у вас легендарнейшее китайское платье», «Целеустремленный взгляд и характер даже в таком возрасте. А какая обворожительная улыбка», «У меня такие же шлепки были», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что недавно Настя Ивлеева рассказала о расставании со своим мужем рэпером Элджеем. Как отмечала телеведущая, в какой-то момент они перестали понимать друг друга. По словам Ивлеевой, они пробовали жить отдельно, но поняли, что это не выход из ситуации.

больше по теме Ивлеева впервые назвала причину расставания с Элджеем Блогер впервые подробно рассказала о своей личной жизни.

«Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества», — говорила, в частности, Ивлеева.

Смотрите также: