«Как думаете, сколько мне тут?»: Настя Ивлеева поделилась своими детскими снимками

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева в Instagram разместила серию своих детских снимков. На кадрах ей примерно десять лет. Она запечатлена в домашних условиях — в квартире, на даче.
«Я. Как думаете, сколько мне тут?»
«Тапочки на втором фото, конечно, огонь. У меня такие же были», «Какое же у вас легендарнейшее китайское платье», «Целеустремленный взгляд и характер даже в таком возрасте. А какая обворожительная улыбка», «У меня такие же шлепки были», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что недавно Настя Ивлеева рассказала о расставании со своим мужем рэпером Элджеем. Как отмечала телеведущая, в какой-то момент они перестали понимать друг друга. По словам Ивлеевой, они пробовали жить отдельно, но поняли, что это не выход из ситуации.
«Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества», — говорила, в частности, Ивлеева.