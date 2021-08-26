«Мы не общаемся»: Буланова призналась, что они заблокировали с Радимовым друг друга в соцсетях

Певица Татьяна Буланова в эфире шоу «Алена, блин!» призналась, что не поддерживает никаких отношений со своим вторым мужем бывшим футболистом Владиславом Радимовым, несмотря на общего ребенка.

«Мы не общаемся. Влад в контакте с нашим общим сыном. Мы заблокированы друг у друга в социальных сетях, чтобы лишний раз соблазна не было. Влад перечисляет алименты. Точнее не он, а футбольный клуб «Зенит», в структуре которого он работает». Татьяна Буланова

В то же время Татьяна Буланова заметила, что очень благодарна своему второму мужу.

«Влад очень выручил меня во время пандемии. Я нигде не выступала. Мы с моим младшим сыном жили только на его деньги. Я, конечно, ему очень благодарна за это», — заметила Татьяна Буланова.

Татьяна Буланова и Владислав Радимов были вместе с 2005 по 2016 год. Их общий сын Никита появился на свет в марте 2007 года. Сейчас Владислав Радимов работает футбольным тренером.

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