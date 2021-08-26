«Мне стыдно было так!»: Бородина вспомнила, как пьяная справляла нужду с Собчак в подъезде

Телеведущие встретили на вечеринке и не только помирились, но и рассказали веселые истории из своего прошлого. Ксения Бородина даже вспомнила неприглядную историю о первой свадьбе на «Доме-2».

Ксения Бородина раньше была редкой гостьей на светских тусовках, но в этом году все изменилось. Телеведущая развелась со своим вторым мужем Курбаном Омаровым. Более того, она отметила, что не будет грустить. Если раньше звезда телестроки посвящала себя семье, то теперь почти каждый вечер ходит на вечеринки, в караоке и видится с подругами. Накануне она приехала на Алтай, чтобы поздравить Елену Блиновскую с днем рождения.

Блогер устроила роскошный праздник, на котором выступили Филипп Киркоров и Светлана Лобода. Она разместила гостей в гостинице, а во время банкета угощала всех деликатесами. Ведущими вечера стали Иван Ургант и Ксения Собчак. Примечательно, что Бородина впервые за долгое время увиделась с экс-коллегой по «Дому-2». Они не только помирились, но и вспомнили веселые истории. Брюнетка даже вогнала в краску ведущую.

«Мне стыдно было так! Заголовки газет… ой», — отметила Собчак. «Собчак, мы с тобой вели свадьбу на „Доме-2“, ехали в лимузине. Не помнишь тот момент?» — начала рассказ Бородина. «Нет», — заверила ее подруга. «Она не помнит! У нас произошла первая свадьба на „Доме-2“, мы ведем ее. Дальше мы садимся в лимузин. Это 10 утра, Нахабино. Мы едем с Собчак простоя пьяные настолько, что не соображаем. И тут Ксюша: „Я хочу в туалет“. А это Нахабино, там пятиэтажки. Мы говорим „стоп“! Мы выходим в платьях, с укладкой с 8 утра. Мы заходим в хрущевку на третий этаж», — говорит Ксюша. «И прямо в подъезде!» — припоминает Собчак. «И прямо в подъезде, я пока между четвертым и вторым пока бегаю. А ты там», — рассказала Бородина.

Гости в зале залились хохотом. Сами ведущие тоже едва стояли на ногах от смеха.

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