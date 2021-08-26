«Нас познакомила подруга»: 52-летняя Татьяна Буланова рассказала о своем молодом избраннике

Певица Татьяна Буланова в шоу «Алена, блин!» впервые рассказала о своем молодом избраннике. Он младше 52-летней исполнительницы на 19 лет.
«Он в прошлом спортсмен. Младше меня на 19 лет. Нас познакомила подруга, моя коллега. Честно признаюсь, что раньше я считала, если мужчина настолько младше – значит что-то не то в отношениях у людей. Сейчас оказалась в такой же ситуации. С высоты своего положения понимаю, что полная ерунда — разница в возрасте. Главное, чтобы было хорошее воспитание. Ну и мужчина должен хорошо относиться к женщине».
Как отметила Буланова, ее избранник — очень заботливый молодой человек.
«Он соблюдает элементарные правила воспитания. Он не мой поклонник. Когда узнала, сколько ему лет, то подумала – это не моя история. Но он повел себя очень по-мужски. Валерий занимается бизнесом, торговлей. Если позовут замуж, то, подумаю. Хотя помню, что Бог любит троицу», — заметила Татьяна Буланова.
Напомним, что за плечами Татьяны Булановой два неудачных брака. От каждого из прошлых мужей у нее по сыну.