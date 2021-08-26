«Нас познакомила подруга»: 52-летняя Татьяна Буланова рассказала о своем молодом избраннике

«Он в прошлом спортсмен. Младше меня на 19 лет. Нас познакомила подруга, моя коллега. Честно признаюсь, что раньше я считала, если мужчина настолько младше – значит что-то не то в отношениях у людей. Сейчас оказалась в такой же ситуации. С высоты своего положения понимаю, что полная ерунда — разница в возрасте. Главное, чтобы было хорошее воспитание. Ну и мужчина должен хорошо относиться к женщине».

