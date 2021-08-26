Звезда «Черной пантеры» получила травмы на съемках сиквела

В Бостоне во время съемок сиквела «Черной пантеры» от Marvel пострадала исполнительница одной из главных ролей — 27-летняя Летиша Райт (играет Шури, гениальную сестру короля Ваканды). Как сообщает издание Deadline, девушка получила травмы во время каскадерского трюка и была госпитализирована в больницу.

К счастью, ничего серьезного с актрисой не произошло, и спустя несколько часов ее отпустили из клиники. Источники издания отметили, что данный инцидент не повлияет на график съемок. Предварительная дата выхода фильма «Черная пантера: Ваканда навеки» — 8 июля 2022 года.

Напомним, что весь актерский состав первой части вернулся к своим персонажам, кроме исполнителя главной роли Чедвика Боузмана, умершего от рака в августе 2020-го. В студии Marvel заявили, что не будут искать актеру замену и рисовать его лицо на компьютере тоже не собираются.

Как в итоге фильм будет существовать без самой Черной пантеры — главная загадка этого релиза. А пока ясно, что основная часть сюжета ляжет на женских персонажей в исполнении Летиши Райт, Лупиты Нионго и Данай Гуриры.

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