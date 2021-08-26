«Красивые вы!»: Орбакайте сверкнула стройными ногами в мини-платье рядом с мужем

«Новая волна» в Сочи собрала всех звезд шоу-бизнеса. Впервые за долгое время на фестивале отметилась 74-летняя София Ротару, не обошлось на красной дорожке без Филиппа Киркорова с дорогостоящими аксессуарами, а Николай Басков и вовсе решил заранее отметить свой юбилей, устроив предпраздничный концерт. Приехала в курортный город и Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым.

Перед камерами Кристина позировала в белоснежном мини-платье с поясом, блеснув стройными ногами, рядом с супругом. Образ дополнила лодочками на шпильке в тон наряду.

«Красивые вы! Шикарная! Какая чудесная пара!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Орбакайте отметила свое 50-летие. Она трижды мама – артистка воспитала двух сыновей и растит дочь.

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