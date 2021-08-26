«Сильно веселиться было бы некрасиво»: Омаров объяснил, почему не праздновал день рождения

Как отметил бизнесмен, он максимально благодарен за все, что с ним случилось.

Бизнесмен Курбан Омаров в Instagram объяснил, почему не стал праздновать свой 41-й день рождения. Как отметил предприниматель, он намеренно не писал об этом и не стал пышно отмечать важный день.

«Считаю, в этом году сильно веселиться было бы не красиво. Да и год был такой, тихо ушел бы ну и ладно. Максимально благодарен за все, что со мной было. За детей, за здоровье, за достижение поставленных целей. Смотрю вперед, «держу хвост пистолетом», а «шнобель по ветру». Курбан Омаров

По словам Курбана Омарова, он благодарен всем, кто его поздравил. При этом он намеренно отключил в день рождения свой телефон. Он заметил, что в поздравлениях, которые бизнесмен прочитал позже, часто звучало слово «жизнерадостный». Именно таким он и является по жизни.

Напомним, что Курбан Омаров развелся не так давно со своей женой — ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной. Что стало причиной расставания — неясно. Бородина лишь намекала на неверность супруга.

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