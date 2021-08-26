Неожиданно, но факт: любимое блюдо Елизаветы II – американский фастфуд

В этом году британская королева Елизавета II отметила свое 95-летие. Она продолжает активно работать, планирует отметить юбилей правления летом следующего года, а в эти дни набирается сил в шотландском замке Балморал. Накануне королева в окружении внуков и правнуков отправилась на пикник, где были и ее любимые закуски.

People пишет, что в числе любимых блюд Елизаветы II – американский фастфуд. Она просто обожает гамбургеры, однако их рецепт немного видоизменен. Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди отметил, что монарх предпочитает гамбургер без булочек, а вместо кетчупа королеве подают заправку из клюквы.

Напомним, ранее стало известно, что королева может подать в суд на своего внука, принца Гарри и его жену, Меган Маркл. Команда юристов Букингемского дворца активно изучает все моменты интервью герцогов Сассекских и может обвинить их в клевете.

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