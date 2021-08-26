«Мне хотелось свободы»: Эдуард Флеров объяснил, почему бросил семнадцатилетнюю жену

Как отметил актер, отцом он стал в 19 лет, но брак быстро распался.

Актер Эдуард Флеров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем первом неудачном браке. От этого союза на свет появился его сын Максим.

«Я в 19 лет стал папой. Так случилось. Понятно, что в то время не было продуманным серьезным шагом. Асе, моей жене, вообще было 17 лет, когда она родила. Такая была бесшабашная жизнь у нас. Я ребенку не уделял времени. Жилья у нас не было. Ася жила со своими родителями, а я — со своими». Эдуард Флеров

Как отметил актер, почти сразу после рождения наследника он уехал в Санкт-Петербург.

«Мы быстро развелись в итоге с Асей. По моей инициативе. Мне хотелось свободы. Позже я обращался к Асе за помощью, так как влез в долги. Она уже на тот момент была успешным риелтором в Красноярске. Всех долгов мне погасить не удалось. Все девяностые годы — это такое помутнение сознания. У меня все валилось из рук. Ничего у меня в этой жизни не получалось. Я бежал сам от самого себя», — отметил Эдуард Флеров.

Напомним, что Эдуард Флеров прославился по роли Максима Калинина в сериалах «Меч» и «Меч-2». Он актер МХАТа имени Горького.

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