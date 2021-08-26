«Ушли пять кг»: Мишель Серова блеснула стройными ногами в шортах из экокожи

Недавно Мишель Серова получила диплом училища имени Гнесиных. Она пошла по стопам своего звездного папы и тоже увлекается музыкой. Карьеру Мишель совмещает с воспитанием малышки Мии. В прошлом году она впервые стала мамой. Своим фанатам в Instagram девушка решила рассказать, как приходила в форму после беременности. Она занялась спортом и скорректировала питание.

«За пару месяцев, отмечу, не голодания, а нормального питания, ушли пять кг. Я влезла в свой гардероб!», — написала Серова.

Публикацию она сопроводила фотографией, на которой позировала в коротких шортах из экокожи, блеснув стройными ногами.

«Красавица! Молодец! Вы прекрасны!», — писали пользователи Сети.

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