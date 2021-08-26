«Я знаю, что происходит»: Собчак попросила Бородину рассказать о разводе с Омаровым

Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина в сторис Instagram разместила кадры, на которых она находится в обществе своей бывшей коллеги по проекту Ксении Собчак.

Две звезды шоу-бизнеса встретились на сорокалетии блогера-миллионника Елены Блиновской. Собчак сразу же стала подкалывать подругу, которая не так давно развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым.

«Она даст интервью о разводе именно моему каналу. Я знаю, что происходит. Ксюша, спасибо тебе большое». Ксения Собчак

Надо сказать, что Ксения Бородина в долгу после этих слов не осталась.

«Сучка! Мы приехали с Собчак в место силы. Она единственный человек, который силу все время забирает. Надеюсь, что здесь у нее что-нибудь получится. Я блещу, ребята», — заметила Ксения Бородина.

Напомним, что за последние годы Собчак и Бородина не раз подкалывали друг друга на публике. При этом их нельзя назвать подругами. В то же время сейчас становится ясно, что звезды не держат друг на друга каких-то обид.

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