По последней моде: 71-летняя Бабкина в желтой рубашке и красных шортах вышла на сцену

Пока Сочи захлестнула «Новая волна», на Урале гремит фестиваль фольклорной музыки «Песни России». Руководит процессом 71-летняя Надежда Бабкина, которая приехала на мероприятие со своим коллективом «Русская песня». Как проходят концерты и выступления, артистка рассказывает у себя в микроблоге, и очень рада, что к фестивалю приковано пристальное внимание общественности и СМИ.

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Чтобы в очередной раз рассказать о концерте и его участниках, Надежда Бабкина повела журналистов на сцену, где дала интервью. Перед камерами «казачка Надя» предстала в модных оттенках лета – ярко-желтой рубашке оверсайз и свободных шортах-бермудах красного цвета. В качестве обуви звезда предпочла сверкающие тонги со стразами.

Ранее звезда заслужила похвалу стилиста, когда появилась на людях в брючном костюме с ковровым принтом.

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