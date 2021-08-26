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По последней моде: 71-летняя Бабкина в желтой рубашке и красных шортах вышла на сцену

Народная артистка продолжает участвовать в фестивале «Песни России» в Магнитогорске.

По последней моде: 71-летняя Бабкина в желтой рубашке и красных шортах вышла на сцену
Надежда Бабкина. Фото: Global Look Press

Пока Сочи захлестнула «Новая волна», на Урале гремит фестиваль фольклорной музыки «Песни России». Руководит процессом 71-летняя Надежда Бабкина, которая приехала на мероприятие со своим коллективом «Русская песня». Как проходят концерты и выступления, артистка рассказывает у себя в микроблоге, и очень рада, что к фестивалю приковано пристальное внимание общественности и СМИ.

Чтобы в очередной раз рассказать о концерте и его участниках, Надежда Бабкина повела журналистов на сцену, где дала интервью. Перед камерами «казачка Надя» предстала в модных оттенках лета – ярко-желтой рубашке оверсайз и свободных шортах-бермудах красного цвета. В качестве обуви звезда предпочла сверкающие тонги со стразами.

Надежда Бабкина. Фото: instagram.com/ngbabkina/
Надежда Бабкина. Фото: instagram.com/ngbabkina/

Ранее звезда заслужила похвалу стилиста, когда появилась на людях в брючном костюме с ковровым принтом.

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