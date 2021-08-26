«Сегодня я стала мамой-трансформером»: лишившаяся кистей Маргарита Грачева родила мальчика

Ребенок у телеведущей появился на свет весом 3700 граммов и ростом 53 сантиметра.

Телеведущая Маргарита Грачева в Instagram сообщила, что стала мамой в третий раз. Она подарила своему мужу сына.

«Сегодня я стала мамой-трансформером³. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10.10! 3700 граммов, 53 сантиметра». Маргарита Грачева

«Как же мы все счастливы за вас. Это просто потрясающая новость», «Добро пожаловать в новый мир, маленький человечек», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что ребенка Маргарита Грачева рожала в элитном роддоме на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге. Здесь ранее рожали многие российские знаменитости и звезды шоу-бизнеса.

Напомним, что Маргарита Грачева стала известна на всю страну после истории с ее бывшим мужем. Он в порыве ревности отвез девушку в лес и отрубил кисти рук. После этого доставил жену в больницу и сдался полиции. Сейчас мужчина отбывает срок в колонии.

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