Когда без беговой дорожки ни шагу: Ирина Пегова похвасталась подтянутой фигурой в велосипедках

Звезда сериала «Пищеблок» Ирина Пегова всерьез занялась своей физической формой. Подписчики в Instagram следят за красоткой и ее успехами, которые уже заметны невооруженным взглядом. Пышные формы знаменитости подтянулись, силуэт стал эффектнее и стройнее.
Еще бы, ведь даже в отпуск в родную Выксу актриса берет с собой тренажер, чтобы заниматься без больших перерывов.
«Я дорожку с собой привезла. Не могу без нее!», — посмеялась звезда, показав свою утреннюю зарядку с видом на деревню.
А позже красотка отправилась на прогулку, где запечатлелась в спортивной форме – в футболке и велосипедках, подчеркнувших ее стройную фигуру.
Кстати, многие знаменитости стараются регулярно заниматься дома работой над своим телом. Среди них – певица Валерия, силы воли и мотивации которой хватает на двоих. Звезда даже смогла приобщить мужа Иосифа Пригожина к тренировкам.