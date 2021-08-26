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Когда без беговой дорожки ни шагу: Ирина Пегова похвасталась подтянутой фигурой в велосипедках

Актриса театра и кино привезла с собой тренажер в Выксу.

Когда без беговой дорожки ни шагу: Ирина Пегова похвасталась подтянутой фигурой в велосипедках
Ирина Пегова. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Пищеблок» Ирина Пегова всерьез занялась своей физической формой. Подписчики в Instagram следят за красоткой и ее успехами, которые уже заметны невооруженным взглядом. Пышные формы знаменитости подтянулись, силуэт стал эффектнее и стройнее.

Еще бы, ведь даже в отпуск в родную Выксу актриса берет с собой тренажер, чтобы заниматься без больших перерывов.

«Я дорожку с собой привезла. Не могу без нее!», — посмеялась звезда, показав свою утреннюю зарядку с видом на деревню.

А позже красотка отправилась на прогулку, где запечатлелась в спортивной форме – в футболке и велосипедках, подчеркнувших ее стройную фигуру.

Ирина Пегова. Фото: instagram.com/pegovairina/
Ирина Пегова. Фото: instagram.com/pegovairina/

Кстати, многие знаменитости стараются регулярно заниматься дома работой над своим телом. Среди них – певица Валерия, силы воли и мотивации которой хватает на двоих. Звезда даже смогла приобщить мужа Иосифа Пригожина к тренировкам.

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