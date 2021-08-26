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«Мужчина положил бумажку с цифрой»: Савичева рассказала, как ее мужа хотел купить педофил

По словам певицы, Александру Аршинову тогда было девять или десять лет.

«Мужчина положил бумажку с цифрой»: Савичева рассказала, как ее мужа хотел купить педофил
Юлия Савичева с мужем. Фото: instagram.com/yuliasavicheva/

Певица Юлия Савичева в шоу «Детали» рассказала историю из детства ее мужа музыканта Александра Аршинова. Когда супруг звезды был маленьким, то его пытался купить педофил.

Юлия Савичева
Юлия Савичева. Фото: Globallookpress.com

По словам Юлии Савичевой, Аршинов в детстве объездил с гастролями всю страну. Его сопровождала мать, так он был в те годы несовершеннолетним. Однажды в клубе к родительнице подошел мужчина и положил бумажку с цифрой. Там значилась сумма за мальчика.

«Свекровь в тот момент говорила: «Меня поразили страх и безысходность. Я понимала: либо нас вынесут из этого клуба, либо нужно пытаться бежать. Тогда были рядом люди, которые помогли выйти через черный ход».

Юлия Савичева

Напомним, что Юлия Савичева и Александр Аршинов сыграли свадьбу в 2014 году. У пары есть совместная дочь Анна. Девочка живет с бабушкой и дедушкой в Португалии. Как отмечала исполнительница, свою наследницу она не видела уже целый год. Виной всему пандемия и закрытие границ.

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