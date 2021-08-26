«Копия мамы»: 22-летняя дочь Агутина похвасталась американским паспортом

Минувшей зимой единственная дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум – Елизавета – объявила, что стала гражданкой США. А спустя более полугода получила паспорт. Документом Лиза похвасталась в своем Instagram.

«Получила мой американский паспорт. Королевы, поехали в тюрьму!», — написала Лиза.

Фанаты отметили, что девушка очень похожа на свою звездную маму.

«Копия мамы! Какая красивая! Поздравляем!», — писали пользователи Сети.

Напомним, с ранних лет Лиза жила в США с дедушкой и бабушкой — отцом и мачехой Анжелики. Формальным поводом для эмиграции стали моменты со здоровьем девушки. Об этом заявлял ее отец в одном из интервью. В этом году Лизе исполнилось 22 года.

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