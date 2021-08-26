Лера Кудрявцева: «Лена Катина раскрыла все секреты скандальной группы «Тату»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Уместно ли носить красную помаду в офис: мнение визажиста
Видео

«Копия мамы»: 22-летняя дочь Агутина похвасталась американским паспортом

Снимком с документом девушка поделилась в своем Instagram.

«Копия мамы»: 22-летняя дочь Агутина похвасталась американским паспортом
Леонид Агутин. Фото: Global Look Press

Минувшей зимой единственная дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум – Елизавета – объявила, что стала гражданкой США. А спустя более полугода получила паспорт.  Документом Лиза похвасталась в своем Instagram.

Лиза Агутина
Лиза Агутина. Фото: instagram.com/lizvmusic

«Получила мой американский паспорт. Королевы, поехали в тюрьму!», — написала Лиза.

Фанаты отметили, что девушка очень похожа на свою звездную маму.

«Копия мамы! Какая красивая! Поздравляем!», — писали пользователи Сети.

Напомним, с ранних лет Лиза жила в США с дедушкой и бабушкой — отцом и мачехой Анжелики. Формальным поводом для эмиграции стали моменты со здоровьем девушки. Об этом заявлял ее отец в одном из интервью. В этом году Лизе исполнилось 22 года.

Смотрите также:

Тэги

Агутин ЛеонидАнжелика Варум и Леонид АгутинЕлизавета АгутинаЛеонид Агутин последние новости