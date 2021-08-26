«Это не для улицы, могут и укусить»: дочь Урганта блеснула сочными бедрами в белых стрингах

Старшая дочь Ивана Урганта – Эрика Кикнадзе живет и учится в Нью-Йорке. 21-летняя девушка посещает частную школу и дизайна и довольно необычно подходит к своей внешности. На ее теле – обилие татуировок, а недавно она покрасила волосы и брови в яркий цвет. Периодически Эрика устраивает пикантные фотосессии.

На этот раз Кикнадзе опубликовала в своем Instagram снимок, на котором запечатлелась в полупрозрачном платье, блеснув сочными бедрами в белых стрингах. В таком виде она прогулялась по улицам Нью-Йорка.

«Это не для улиц, могут и укусить! Огонь! Очень красиво! Классно!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Эрика – приемная дочь Урганта. Биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия. А с Иваном Ургантом Эрика познакомилась, когда ей было пять лет. С тех пор шоумен считает ее своей дочерью.

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