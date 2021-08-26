«Хотите казаться куклой из пластика?»: омолодившуюся Ларису Долину осудили за перебор с фотошопом

На «Новой волне», которая в эти дни проходила в Сочи, не обошлось без скандалов. В заключительный день фестиваля Лариса Долина презентовала свой новый клип на песню «Мурашки по коже», которую записала в сотворчестве с группой «Давинчи». В нем она прошлась по блогеру Вале Карнавал, с которой несколько месяцев назад сцепилась за творчество.

Но на Долину хейт пользователей в Сети обрушился не только за это. Звезда поделилась снимками с «Новой волны», на которых предстала ровесницей 27-летнего Димаша Кудайбергена и юной подружкой музыкантов из «Давинчи». И подписчики осудили звезду за стремление выглядеть ненатурально в погоне за молодостью и красотой.

«Как вы так помолодели, Лариса?», «Мало фотошопа, надо больше», «Лариса Александровна, Вы же и так прекрасно выглядите, а тут столько фотошопа, просто жесть», «Что это за ужас! Столько фотошопа!», «Музыкант, почему вы не пишете музыку? Вы хотите казаться куклой из пластика?», «Угомоните бабулю. Совсем кукуха поехала. Печалька», «А посередине кто? Как манекен!», — обсуждают звезду в комментариях.

Напомним, Лариса Долина за полгода похудела на 20 килограммов. При этом звезда не только заметно постройнела, но и помолодела.

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