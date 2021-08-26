«С размахом у моря»: Малькова объявила мужу Макеевой о том, что выходит замуж

Недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков приехали в Словению, где у актрисы был фестиваль. Пока звезда театра была задействована на репетициях, ее новый муж пытался увидеться с детьми. Права, успехом это не увенчалось. Светлана Малькова отправила наследников в лагерь, а с бывшим супругом вела активную переписку. Всеми скриншотами Роман делится в своем Instagram.

«Замуж выйду с размахом у моря, узнаешь из СМИ», — заявила Светлана.

Роман тем временем задается только одним вопросом.

«Составить психологический портрет Светланы по этой переписке несложно. Насмешки, сарказм, издевки. И зачем-то мне пишет про свои планы выйти замуж у моря со СМИ. Ну, видимо, без камер теперь для Светланы совсем стала скучна жизнь. Буду только счастлив, если она обретет свое счастье у моря, в полях и горах, и где угодно. Только то, что бутылки ее – все же имела неосторожность признать. И рад, что теперь Света не голодает и не будет выпрашивать у людей деньги на еду. Теперь она в надежных руках и вместе им хорошо с алкоголем. Только где мои дети?», — написал Роман.

Добавим, что трое детей бизнесмена-строителя остались жить с мамой в Словении, а старший сын переехал к отцу и мачехе в Москву.

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