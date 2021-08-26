«Меня называли «плоскодонка»: Тодоренко сделала откровенное признание, рассказав о груди

Всероссийскую популярность Регина Тодоренко получила после того, как прошла кастинг на роль ведущей трэвел-шоу «Орле и решка». После зажигательная шанетка вышла замуж за кумира миллионов Влада Топалова и родила ему сына. Еще в прошлом году, во время отдыха семьи на Бали, фанаты засыпали Регину вопросами о ее груди. На тех снимках, где телеведущая позировала в бикини, ни о каких пышных формах речи не шло. Теперь же Тодоренко решила расставить точки над i.

«Меня худую, тощую девчонку называли «плоскодонка», «безсисечная»… Мне было не по себе, в такие моменты сдавливало в груди, хотелось провалиться под землю, убежать и спрятаться, особенно, когда у твоих подружек в 9-м классе уже второй размер груди, а ты все еще как мальчишка», — написала Тодоренко.

По словам телеведущей, побороть комплекс ей помогло увлечение школьным театром, где давали самые разные роли. Именно тогда Регина поняла, что человека уважают и ценят не за размер груди.

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