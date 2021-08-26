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«С овощами и алычой»: Нетребко научила секретам приготовления летнего соте из свинины

Оперная дива – не только талантливая певица, но и отменная хозяйка.

«С овощами и алычой»: Нетребко научила секретам приготовления летнего соте из свинины
Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Анна Нетребко в свободное от гастролей и спектаклей время посвящает себя семье. Она отменно готовит, причем, блюда самых разных кухонь мира. На этот раз звезда мировой оперы поделилась секретами приготовления аппетитного и вкусного мясного блюда.

«Летнее соте из свинины с овощами и алычой», — представила название блюда певица. И подробно рассказала, как нужно его готовить.

Свинину нужно мелко нарезать и чуть-чуть поджарить на растительном масле в кастрюле. Добавить побольше лука, соли, перца и приправ повкуснее.

«Дальше — по принципу плова: морковь и я добавила зеленую алычу и свежий помидор. Заливаем все кипяченой водой и добавляем мелко нарезанную картошку. Закрываем крышкой и тушим минут 30! Когда выключите огонь- добавьте чеснок и петрушку. Тут обязательно нужен хрустящий хлеб, без него – никак», — раскрыла кулинарные секреты Нетребко.

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