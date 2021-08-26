«Уже вот-вот будет малыш»: экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа – о своей третьей беременности

Будущая многодетная мать призналась, что не успела и глазом моргнуть, как живот вырос.

Бывшая участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа сейчас беременна третьим ребенком. Так получилось, что вскоре после родов в 2020 году она вновь оказалась в положении и снова ждет сына.

У себя в микроблоге девушка порассуждала о том, как быстро у нее пролетели месяцы. Сейчас Жужа на 34-й неделе, и остается не так много до родов.

«Это была, на самом деле, самая быстрая беременность в плане того, что все так спокойно проходило, легко. Мы даже глазом не успели моргнуть, как уже вот-вот будет малыш, остались реально считанные недели», — призналась красотка.

С предыдущими беременностями у нее было не так. Звездная мамочка что в первую, что во вторую беременность, по ее словам, ходила «просто вечность». И подчеркнула, что рожать погодок не так сложно.

Напомним, Катя Жужа замужем на сыном миллионера, гонщиком GP2 Артемом Маркеловым, и это уже второй ребенок от него. Девушка станет многодетной матерью, поскольку у нее есть дочь-подросток от первого брака.

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