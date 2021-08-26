«Ничего, кроме угроз и предстоящей свадьбы»: новый муж Макеевой устроил публичные разборки с экс-женой из-за детей

После того, как актриса Анастасия Макеева вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова, поклонники наблюдают не только яркие отношения и затянувшийся «медовый месяц» между новоиспеченными супругами, но и публичные разборки нового мужа звезды с его бывшей. Экс-жена Малькова Светлана родила ему четверых детей, живет в Словении и хочет, как признался мужчина, испортить ему счастье в новом браке.

Сейчас Макеева находится с гастролями в Словении, Мальков ее сопровождает. И, пользуясь случаем, хотел увидеться с детьми. Но бывшая жена отказала ему в этом. И теперь мужчина не понимает, как ему быть, а главное – куда она подевала детей.

«Зачем мне вся эта информация про ее свадьбу и домыслы и несвязная с целью диалога речь… Что мне делать с этой женщиной? Уже 5й день я пытаюсь узнать, где дети и когда я смогу их увидеть и ничего кроме угроз и предстоящей свадьбы и то, что мне ее адвокаты испортят жизнь я не слышу», — написал Мальков.

Поклонники терпеливо наблюдают за происходящим, стараются даже давать советы или встают на ту или другую сторону. Но все больше людей уверены – происходящее на публике выяснение отношений не что иное, как чистый пиар, где каждый получает свою выгоду, только не дети.

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