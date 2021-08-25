Высокий хвост, дерзкое мини и ботфорты: Кристина Орбакайте в серебристом платье блеснула безупречной фигурой

Вот и подошел к концу яркий и насыщенный фестиваль «Новая волна – 2021», ставший самым знаковым в августе событием в мире музыки. Неделя конкурсных выступлений молодых дарований из самых разных стран, блистательные номера и образы звезд эстрады, шумные вечеринки и уютные творческие вечера – все это надолго запомнится и участникам, и зрителям.

На закрытии «Новой волны – 2021» выступили многие знаменитости, которые блистали на фестивале в предыдущие дни. Кристина Орбакайте на этот раз выбрала эффектный образ, отдав предпочтение серебристому блеску и длинным волосам. Она появилась на сцене с конским хвостом, мини-платье из серебряных блесток и страз, а стройные ноги подчеркнула высокими ботфортами.

В этом году победителем песенного конкурса молодых исполнителей стал музыкант из Армении Саро Геворгян. Ему был вручен денежный приз в размере 3,5 млн рублей, статуэтка и перелет в любую точку мира. Финальную точку в мероприятии поставили выступления многочисленных знаменитостей – своим талантом зрителей порадовали Лариса Долина, Ани Лорак, Александр Ревва, Сергей Лазарев, Jonny и многие другие.

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