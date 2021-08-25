Сияние от кутюр: Рудковская в мерцающем платье с эффектным декольте сразила «Новую волну»

Яна Рудковская уже длительное время занимается продюсированием звезд. Она умело подбирает себе наряды, так как интересуется модой. Жена Евгения Плющенко регулярно пополняет гардероб модными обновками и может посоревноваться в их количестве с Филиппом Киркоровым. Этим летом она даже летала во Францию на Неделю моды, чтобы первой быть в курсе последний модных тенденций.

А последние летние дни Яна провела в Сочи, куда приехала ради «Новой волны», на конкурсе выступили ее подопечные Дима Билан и Юлиана Караулова. Примечательно, что почти каждый день она появлялась в новых образах на красной дорожке, отдавая предпочтение летящим платьям из шифона. Но для заключительного концерта она припасла самый яркий наряд. Рудковская облачилась в платье словно сшитое из блестящих ниток. Длинные рукава перетекали одно в другое, создавая полотно. Но главный акцент был сделан на декольте, покрытое прозрачной тканью.

Золотые босоножки и легкие локоны дополнили ее образ. Рудковская продефилировала на красной дорожке, показав стройные ноги и пышный бюст, что делает редко. Она рассказала, что наряд создал ливанский модельер Джордж Хобейка. Платье ей доставили прямо с подиума.

«С корабля (в прямом смысле) на бал-закрытие „Навой воны“! В роскошном кутюрном платье», — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Яна. Многие одарили ее комплиментами, но нашлись и те, кто образ посчитал слишком откровенным. «Как всегда, красавица!», «Думаю, накидка здесь лишняя», «Сколько же этих занавесок у вас!», «Чудесный образ. Очень Яне идут такие платья», «Это слишком», «Без крыльев мухи, было бы лучше», «Роскошная, очень красиво», — прокомментировали кадры подписчики.

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